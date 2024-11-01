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Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком в Барановичах

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 31 октября примерно в 20.05. По предварительным данным, за рулем грузового автомобиля MAN был 25-летний житель Минской области. Он ехал по улице Доменикана. На перекрестке с въездом в логистический центр, поворачивая влево на разрешающий сигнал светофора, водитель фуры не уступил дорогу встречному автомобилю Audi. В результате транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадал водитель легковушки — 25-летний житель Барановичского района. Мужчину госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.