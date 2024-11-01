Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком в Барановичах

Авария случилась 31 октября примерно в 20.05. По предварительным данным, за рулем грузового автомобиля MAN был 25-летний житель Минской области. Он ехал по улице Доменикана. На перекрестке с въездом в логистический центр, поворачивая влево на разрешающий сигнал светофора, водитель фуры не уступил дорогу встречному автомобилю Audi. В результате транспортные средства столкнулись.