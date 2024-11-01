Изрезали, бросили на берегу и подожгли: как спустя 30 лет раскрыли убийство двух 13-летних девочек

— Есть внутрикамерная разработка, которая запрещена. Или второй способ научный — когда криминалист ездит по отделам и собирает экспертизы, которые ранее не смогли соотнести по ДНК. Раньше, когда следователь приезжал на место преступление, он брал на анализ кровь или сперму. Потом эти анализы упаковывались и высушивали. Спустя много лет, если дело не раскрыто, образцы отправляют в экспертный центр. Там проводят сравнение с генетикой потенциальных преступников. Еще не родилось столько людей на Земле, чтобы у двоих было два одинаковых ДНК, — рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ушаков.