Изрезали, бросили на берегу и подожгли: как спустя 30 лет раскрыли убийство двух 13-летних девочек

В Екатеринбурге взяли под стражу 47-летнего бизнесмена Андрея Шевнина и его знакомого Василия Кузнецова. Ранее судимым уральцам предъявили обвинение в убийстве двух 13-летних девочек. По версии следствия, школьницы были зарезаны в октябре 1994 года. После чего их тела вывезены на берег Чусовского озера.
ДЕТИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ.
17 числа того месяца трупы девочек нашли рыбаки. О страшной находке они сразу же сообщили в полицию. Убийцы пытались сжечь тела, облив горючей жидкостью. Однако обгорели они несильно.
— В понедельник в половине четвертого дня на 17-м километре Чусовского тракта, в 150 метрах от туберкулезного санатория, возвращавшиеся с рыбалки мужчины наткнулись на обгоревшие трупы двух девочек, — писали в газете «Вечерний Екатеринбург». — Тела их были зверски исколоты. Скорее всего, трупы везли сюда, чтобы сбросить в Чусовское озеро, но дорогу машине, видимо, преградила траншея, так что преступники вынуждены были выбросить страшный груз в этом болотистом месте.
После того, как информация о смерти попала в прессу, полиция обратилась к возможным очевидцам побега убийц. Сообщалось, что у одного из мужчин был ремень, на пряжке которого была надпись USA.
— Выяснилось, что девочкам по 13 лет, обе из неблагополучных семей, состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, поскольку систематически убегали из дома, не ходили учиться и даже принимали участие в кражах, — писал 30 лет назад «Вечерний Екатеринбург». — В последнее время они подрабатывали в коммерческих киосках. Несмотря на юный возраст, курили и злоупотребляли спиртным.
Источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах сообщил, что Шевнин и Кузнецов были в числе подозреваемых, задержанных по горячим следам осенью 1994 года. Однако доказательной базы для предъявления обвинения в убийстве было недостаточно.
В результате оба стали фигурантами уголовного дела по статье 119 РСФСР «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости». В данном случае речь идет о других девочках. За это и Шевнин и Кузнецов были признаны виновными и осуждены.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАДЕРЖАННЫХ?
В свердловском Главке полиции сообщили, что один из фигурантов уголовного дела об убийстве девочек был судим по статьям 119 УК РСФСР «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости», 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 158 УК РФ «Кража» и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Вероятно, это описывался «послужной» список Василия Кузнецова. А вот на счету Андрея Шевнина лишь вышеупомянутая 119 УК РСФСР и судимость по 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В окружении бизнесмена рассказали, что у Шевнина есть несколько квартир. Одним из увлечений предпринимателя были мотоциклы.
— Андрей, как правило, покупал мотоциклы не в Екатеринбурге. Чаще всего в Тюмени. Он, как и многие, большой поклонник Harley Davidson. Насколько я понимаю, это было обусловлено тем, что он не состоял в местном движении байкеров. Знаю, что он покупал новый мотоцикл за 2 миллиона рублей. Это было еще до санкций. А потом он покупал за 3,5 миллиона модель с пробегом, — объяснил наш собеседник.
В отличие от старого знакомого Шевнина в суде поддерживала мать, жена и сын. Женщины выступили с просьбой отпустить главу семьи под домашний арест, но это не помогло. Андрея вслед за Василием отправили в СИЗО до 22 декабря.
КАК РАСКРЫЛИ УБИЙСТВО?
По словам бывшего следователя СКР по особо важным делам Дмитрия Ушакова, преступление могло быть раскрыто благодаря сравнительному анализу старых образцов крови или спермы, найденных на месте убийства девочек.
— Есть внутрикамерная разработка, которая запрещена. Или второй способ научный — когда криминалист ездит по отделам и собирает экспертизы, которые ранее не смогли соотнести по ДНК. Раньше, когда следователь приезжал на место преступление, он брал на анализ кровь или сперму. Потом эти анализы упаковывались и высушивали. Спустя много лет, если дело не раскрыто, образцы отправляют в экспертный центр. Там проводят сравнение с генетикой потенциальных преступников. Еще не родилось столько людей на Земле, чтобы у двоих было два одинаковых ДНК, — рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ушаков.
В Следственном комитете отказались от более подробных комментариев до окончания расследования и направления уголовного дела в суд.