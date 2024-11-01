В пермском приюте умер бенгал Лео

На лечение кота не жалели никаких средств, специально открыли сбор, некоторые неравнодушные пермяки переводили тысячи, лишь бы кот продолжал бороться, и он боролся. Прошлой ночью, как говорили сотрудники приюта, Лео стало очень плохо, он «балансировал на грани между двух миров и все еще не решил, где ему остаться», а этой ночью все же «решил».