В пермском приюте умер бенгал Лео

— Лео решил не бороться. Реанимационные мероприятия не принесли успеха. Сегодня ночью Лео умер, — написали 1 ноября в приюте для кошек «Счастливый хвост».
Шикарного бенгальского кота Лео, напомним, в приют принесли хозяева. Они отдали его по «семейным обстоятельствам». Сотрудники приюта были уверены, что за таким породистым красавцем выстроится очередь, но шли дни, а за котом никто не приходил. Лео тем временем стал болеть. Сильно. Как объяснили в приюте, иммунитет домашних кошек в разы слабее, чем у уличных, и вскоре у Лео появился целый букет болячек.
— Лео не справился с инфекциями, которых непривитому домашнему коту не избежать в приюте. У него цистит, ринотрахеит, идиопатический кератит бенгальских котов, панлейкопения. Сутки в инфекционке стоят 10 тысяч рублей. Лео кормят через стому, ему уже два раза делали переливание крови, — говорила тогда управляющая приютом Дарья.
На лечение кота не жалели никаких средств, специально открыли сбор, некоторые неравнодушные пермяки переводили тысячи, лишь бы кот продолжал бороться, и он боролся. Прошлой ночью, как говорили сотрудники приюта, Лео стало очень плохо, он «балансировал на грани между двух миров и все еще не решил, где ему остаться», а этой ночью все же «решил».
— Бывшим домашним котам тяжело в приюте, а еще тяжелее при болезнях, ведь ощущение, что их оставили наедине с самим собой, никак не помогает выздороветь, а только наоборот утягивает вниз, — сказали в приюте.