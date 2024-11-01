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Женщина-водитель Nissan врезалась в осветительную мачту на МКАД в Минске

В Минске женщина-водитель выехала за пределы дороги и врезалась в осветительную мачту на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Женщина-водитель Nissan врезалась в осветительную мачту на МКАД в Минске, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 31 октября примерно в 17.30 55-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, ехала по внешнему кольцу МКАД. В районе 12-го километра она не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в осветительную мачту. В ведомстве отметили, что водитель была доставлена в больницу для обследования.

Ранее водитель погиб при столкновении Toyota и «ГАЗ» под Логойском: «Въехал в машину прикрытия дорожников».

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