Женщина-водитель Nissan врезалась в осветительную мачту на МКАД в Минске, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 31 октября примерно в 17.30 55-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, ехала по внешнему кольцу МКАД. В районе 12-го километра она не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в осветительную мачту. В ведомстве отметили, что водитель была доставлена в больницу для обследования.
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