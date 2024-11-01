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В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро

На станции «Невский проспект» мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

Инцидент произошел на станции метро «Невский проспект». 39-летняя женщина была доставлена с переломом носа в медучреждение.

«Установлено, что женщину ударил по лицу незнакомец в ходе словесного конфликта. После оказания медицинской помощи пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.

несчастный случай