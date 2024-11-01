В Петербурге мужчина сломал женщине нос во время конфликта в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после инцидента в метро, где мужчина ударил женщину по лицу и сломал ей нос, злоумышленника разыскивают, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.