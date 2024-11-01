Экс-депутат Приморья находится в розыске по делу о краже леса на 637 млн рублей

«Суд установил, что в период с 2016 по 2019 год подсудимый, действуя в составе организованной группы, обеспечил предоставление фиктивных документов о происхождении древесины, использованных в дальнейшем для внесения недостоверных сведений в электронные декларации, на основании которых в КНР автомобильным и железнодорожным транспортом перемещена лесопродукция различных пород на сумму свыше 636,8 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры. Суд также взыскал с подсудимого стоимость вывезенной контрабандой древесины.