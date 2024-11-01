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Экс-депутат Приморья находится в розыске по делу о краже леса на 637 млн рублей

Экс-депутат законодательного собрания Приморского края Дмитрий Назарец находится в международном розыске, сообщило управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. Он обвиняется в контрабанде древесины. По версии следствия, Назарец возглавлял организованную группу, которая занималась незаконной деятельностью.

Источник: РИА "Новости"

По информации надзорного ведомства, Ленинский райсуд Владивостока уже вынес приговор одному из подельников Дмитрий Назарца — 32-летнему жителю Приморья. Он получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. руб. за контрабанду стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

«Суд установил, что в период с 2016 по 2019 год подсудимый, действуя в составе организованной группы, обеспечил предоставление фиктивных документов о происхождении древесины, использованных в дальнейшем для внесения недостоверных сведений в электронные декларации, на основании которых в КНР автомобильным и железнодорожным транспортом перемещена лесопродукция различных пород на сумму свыше 636,8 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры. Суд также взыскал с подсудимого стоимость вывезенной контрабандой древесины.

В июле прошлого года депутаты законодательного собрания Приморского края досрочно прекратили полномочия своего коллеги, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Назарца. Председатель комитета по регламенту и депутатской этике Всеволод Романов заявил, что с июля 2022 года Назарец находится за пределами России, не исполняет обязанности депутата и систематически пропускает заседания заксобрания.

Дмитрий Назарец является гендиректором ООО «Приморский экспорт». По данным приморских СМИ, он уехал из России после того, как к его бизнесу у правоохранительных органов появились вопросы.