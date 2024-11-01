Нижегородец по вине мошенников лишился 1,3 млн рублей

31-летний житель Нижнего Новгорода по указанию мошенников продал свой автомобиль и взял кредит — все полученные деньги, а также личные сбережения, он перевел аферистам. По данным ГУ МВД России по региону, горожанин пострадал на 1,3 млн рублей.
Мужчине позвонил лжесотрудник портала Госуслуг и заявил, что неизвестные пытаются совершить со счетом нижегородца сомнительную операцию. Мошенник убедил свою жертву «обезопасить» средства и перевести их на продиктованный счет. Нижегородец, поверив своему собеседнику, оформил кредит на 677 тысяч рублей и перевел полученные деньги мошенникам, добавив к ним также 350 тысяч рублей из личных сбережений.
Сутками ранее аферисты также убедили нижегородца продать машину, а вырученные деньги перевести на продиктованный «безопасный» счет. В итоге обманутый горожанин лишился в целом 1,3 млн рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.
Полиция напоминает нижегородцам, что во время беседы с неизвестными абонентами следует сохранять бдительность. Сотрудники банков, госучреждений и ведомств никогда не запрашивают по телефону сведения граждан и не требуют проведения финансовых операций. Никогда не совершайте действия со своими счетами по указанию неизвестных.
Ранее мы рассказывали, что мошенники украли у жителя Балахны 400 тысяч рублей под предлогом заменить счетчик.