Нижегородец по вине мошенников лишился 1,3 млн рублей

Мужчине позвонил лжесотрудник портала Госуслуг и заявил, что неизвестные пытаются совершить со счетом нижегородца сомнительную операцию. Мошенник убедил свою жертву «обезопасить» средства и перевести их на продиктованный счет. Нижегородец, поверив своему собеседнику, оформил кредит на 677 тысяч рублей и перевел полученные деньги мошенникам, добавив к ним также 350 тысяч рублей из личных сбережений.