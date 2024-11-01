Минприроды Приморья прокомментировало нападение медведя на рыбака в тайге

Нападение произошло в 60 километрах от посёлка Терней, в дикой местности, которая является естественной средой обитания диких хищников. Рыбаки, передвигавшиеся по тайге на автомобиле, сделали вынужденную остановку у реки, так как у транспортного средства сломались фары, и решили переночевать в машине. Один из мужчин ночью вышел из салона, столкнулся с медведем, и зверь напал на человека от неожиданности. Второй рыбак смог спугнуть хищника, но пострадавший мужчина получил серьёзные травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.