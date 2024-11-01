Минприроды Приморья прокомментировало нападение медведя на рыбака в тайге

Нападение произошло в 60 километрах от посёлка Терней, в дикой местности, которая является естественной средой обитания диких хищников. Рыбаки, передвигавшиеся по тайге на автомобиле, сделали вынужденную остановку у реки, так как у транспортного средства сломались фары, и решили переночевать в машине. Один из мужчин ночью вышел из салона, столкнулся с медведем, и зверь напал на человека от неожиданности. Второй рыбак смог спугнуть хищника, но пострадавший мужчина получил серьёзные травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
Медведь находился, в общем-то, на своей территории, и ночёвка человека ночью посреди тайги — это всегда огромный риск, так что обвинять косолапого в неподобающем поведении охотоведы пока не берутся. Однако на этот конкретный участок дороги медведя, скорее всего, привлекла свалка пищевых отходов.
Местность, где медведь подрал рыбака, охотоведы обследовали, но медведя не нашли, он благополучно скрылся в лесу.
Другой герой «криминальных сводок» из мира животных этой недели — тигр, который попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под автомобиль. Сейчас охотоведы ищут его, чтобы убедиться, что хищник не пострадал. По предварительным данным, тигр остался без травм, а вот автомобилистке, которая в него врезалась, грозит административная ответственность.