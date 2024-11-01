Убил из-за некачественного ремонта. Сантехник из Бурятии скончался после драки с недовольным клиентом

В Бурятии некачественный ремонт комнаты стал «поводом» для убийства. 22 февраля 2024 житель Улан-Удэ направился в офис управляющей компании, хотел выказать недовольство о проделанном ремонте, только вот история получила неожиданную и пугающую концовку.
Следователи установили, что специалисты приводили в порядок комнату матери виновного мужчины. Однако ему что-то не понравилось в проделанной работе, после чего он отправился к офису, который находится в подвале одного из домов на улице Павлова в Улан-Удэ. По всей видимости, хотел поговорить с сантехником организации. Все должно было кончиться разговором и извинениями, только вот прямо на улице началась драка.
— Мужчина начал бить работника кулаками, ногами ударил по голове. Из-за полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней, — рассказывают КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.
За совершенное преступление мужчина отправится в исправительную колонию строго режима. Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы.