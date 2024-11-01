Убил из-за некачественного ремонта. Сантехник из Бурятии скончался после драки с недовольным клиентом

Следователи установили, что специалисты приводили в порядок комнату матери виновного мужчины. Однако ему что-то не понравилось в проделанной работе, после чего он отправился к офису, который находится в подвале одного из домов на улице Павлова в Улан-Удэ. По всей видимости, хотел поговорить с сантехником организации. Все должно было кончиться разговором и извинениями, только вот прямо на улице началась драка.