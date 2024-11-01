В Стерлитамаке организатор квеста, во время которого выпали из окна трое парней, предстанет перед судом

В башкирском городе Стерлитамак организатор квеста, во время которого выпали из окна трое парней, предстанет перед судом. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Инцидент произошел в конце минувшего лета — 31 августа. Следствие установило, что житель Стерлитамак организовал развлекательные игры в темном помещении, которое не соответствовало требованиям безопасности. Предприниматель не обеспечил надежность конструкции, которая закрывала оконный проем, а также использовал в проведении квеста.
Мужчина при этом проводил инструктажа участникам перед началом игры, не снабдил их фонарями на экстренный случай и допускал к участию несовершеннолетних без получения на то согласия родителей.
Из-за этих нарушений во время квеста трое молодых людей, в том числе 17-летний парень, выпали из окна на улицу с высоты более трех метров и получили серьезные травмы.
На организатора щавели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
— Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, — заявили в СК.
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