Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пьяного водителя остановили стрельбой по колесам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудникам ГАИ в Санкт-Петербурге пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя Renault, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, ночью у дома № 56 на Кондратьевском проспекте сотрудники ГАИ попытались остановить Renault Logan, преследуя его с «мигалками», поскольку водитель проигнорировал требования полицейских. Чтобы его остановить, правоохранители решили применить табельное оружие.

«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции”, один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 42 по Шоссейной улице Янино автомобиль был остановлен», — говорится в сообщении.

За рулем иномарки оказался 21-летний местный житель, который был пьян, уточняют в ГУМВД. Его доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.

«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — заключают в региональном главке МВД РФ.