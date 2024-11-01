В Петербурге пьяного водителя остановили стрельбой по колесам

«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции”, один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 42 по Шоссейной улице Янино автомобиль был остановлен», — говорится в сообщении.