В Петербурге пьяного водителя остановили стрельбой по колесам

Как информирует ведомство, ночью у дома № 56 на Кондратьевском проспекте сотрудники ГАИ попытались остановить Renault Logan, преследуя его с «мигалками», поскольку водитель проигнорировал требования полицейских. Чтобы его остановить, правоохранители решили применить табельное оружие.
«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции”, один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 42 по Шоссейной улице Янино автомобиль был остановлен», — говорится в сообщении.
За рулем иномарки оказался 21-летний местный житель, который был пьян, уточняют в ГУМВД. Его доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.
«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — заключают в региональном главке МВД РФ.