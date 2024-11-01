На трассе Ростов — Таганрог после аварии разворотило фуру

На трассе в Ростов-на-Дону — Таганрог, при въезде в донскую столицу, столкнулись две фуры. Кабину одной из машин «разворотило от удара», сообщают очевидцы в соцсетях.
Слова людей подтверждаются видеосъемкой с места происшествия. Предварительно, один большегруз врезался сзади в другой. После этого транспорт остановили у обочины. В ситуации разбирались автоинспекторы.
Утром 1 ноября произошедшее прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции. По данным ведомства, машины после столкновения получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала, по всей видимости, помощь медиков на месте ДТП не потребовалась.
Напомним, в ближайшие несколько дней на Дону ожидаются дожди с мокрым снегом. Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно контролировать скорость движения, не следует совершать резкие маневры.