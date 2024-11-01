Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Ростов — Таганрог после аварии разворотило фуру

ДТП с двумя большегрузами произошло на трассе Ростов — Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростов-на-Дону — Таганрог, при въезде в донскую столицу, столкнулись две фуры. Кабину одной из машин «разворотило от удара», сообщают очевидцы в соцсетях.

Слова людей подтверждаются видеосъемкой с места происшествия. Предварительно, один большегруз врезался сзади в другой. После этого транспорт остановили у обочины. В ситуации разбирались автоинспекторы.

Утром 1 ноября произошедшее прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции. По данным ведомства, машины после столкновения получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала, по всей видимости, помощь медиков на месте ДТП не потребовалась.

Напомним, в ближайшие несколько дней на Дону ожидаются дожди с мокрым снегом. Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно контролировать скорость движения, не следует совершать резкие маневры.