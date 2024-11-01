В Барановичах водитель фуры врезался в Audi, поворачивая налево

По предварительным данным, 31 октября, в четверг, около 20.05 25-летний житель Минской области находился за рулем большегруза MAN и ехал по улице Доменикана в направлении улицы Вильчковского. На перекрестке с въездом на логистический центр при повороте налево на зеленый свет, водитель не уступил дорогу и врезался в Audi, который ехал во встречном направлении. За рулем легкового автомобиля находился 25-летний житель Барановичского района.