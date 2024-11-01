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В Барановичах водитель фуры врезался в Audi, поворачивая налево

ДТП с участием грузовика и легкового авто случилось в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах водитель фуры врезался в Audi, поворачивая налево. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

По предварительным данным, 31 октября, в четверг, около 20.05 25-летний житель Минской области находился за рулем большегруза MAN и ехал по улице Доменикана в направлении улицы Вильчковского. На перекрестке с въездом на логистический центр при повороте налево на зеленый свет, водитель не уступил дорогу и врезался в Audi, который ехал во встречном направлении. За рулем легкового автомобиля находился 25-летний житель Барановичского района.

В ведомстве отметили, что водитель Audi был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее женщина-водитель Nissan врезалась в осветительную мачту на МКАД в Минске.

Кроме того, водитель погиб при столкновении Toyota и «ГАЗ» под Логойском: «Въехал в машину прикрытия дорожников».

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