«Не успела даже подумать»: жительница Омска продиктовала код лжесотруднице Росреестра и лишилась 2 млн рублей

Омичка стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 2 млн рублей. Аферисты работали по уже привычной схеме — перевод денег на «безопасный счет».
Как полицейским рассказала потерпевшая, ей на телефон позвонила якобы сотрудница Росреестра. Незнакомка сразу же попросила женщину продиктовать ей код из смс. Не раздумывая, омичка передела необходимую информацию мошеннице.
Спустя какое-то время женщине в мессенджере пришло сообщение о взломе ее аккаунта в «Госуслугах». В сообщении говорилось, что на ее имя кто-то пытается взять кредит.
Затем потерпевшей позвонил уже лжеотрудник Центробанка. Злоумышленник сообщил женщине, что ей необходимо перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы не дать мошенникам украсть их.
Тогда омичка перевела мошенникам более 2,1 млн рублей. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления лиц.