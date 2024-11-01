Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Кстовском округе

Утром 1 ноября рейсовый автобус «Работки — Кстово» опрокинулся в кювет на трассе М-7. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Около 08:25 возле села Кадницы Кстовского округа 71-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и съехал в кювет — автобус опрокинулся на бок.
В результате пострадали два пассажира, их доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства аварии.
Прокуратура Нижегородской области даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке людей. При необходимости будут приняты меры реагирования.