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Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Кстовском округе

Среди пассажиров есть пострадавшие.

Источник: Прокуратура Нижегородской области

Утром 1 ноября рейсовый автобус «Работки — Кстово» опрокинулся в кювет на трассе М-7. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 08:25 возле села Кадницы Кстовского округа 71-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и съехал в кювет — автобус опрокинулся на бок.

В результате пострадали два пассажира, их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства аварии.

Прокуратура Нижегородской области даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке людей. При необходимости будут приняты меры реагирования.