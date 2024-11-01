Жительница Казани перевела мошенникам более полумиллиона рублей, решив получить дополнительный заработок

После этого аферисты предложили ей бронировать гостиницы на свои личные средства. При этом деньги нужно было перевести на счета мошенников. Женщина взяла несколько кредитов и продолжила работу, но прибыль получать перестала. Потерпевшая решила вывести свои деньги, но менеджер попросил ее выплатить комиссию в размере 300 тысяч рублей. После этого она осознала, что общалась с мошенниками и обратилась за помощью.