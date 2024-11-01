Жительница Казани перевела мошенникам более полумиллиона рублей, решив получить дополнительный заработок

Желая заработать, жительница Казани попалась на уловки мошенников и потеряла более полумиллиона рублей.
По словам потерпевшей, в одном из мессенджеров она получила сообщение о возможности дополнительного заработка. Ей необходимо было ставить лайки на отели, ссылки на которые отправляли злоумышленники. За это женщина получала небольшое вознаграждение на счет.
После этого аферисты предложили ей бронировать гостиницы на свои личные средства. При этом деньги нужно было перевести на счета мошенников. Женщина взяла несколько кредитов и продолжила работу, но прибыль получать перестала. Потерпевшая решила вывести свои деньги, но менеджер попросил ее выплатить комиссию в размере 300 тысяч рублей. После этого она осознала, что общалась с мошенниками и обратилась за помощью.
В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых, сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани.
В ведомстве напомнили: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от неизвестных лиц. Не следует сообщать незнакомцам данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные реквизиты и переходить по сомнительным ссылкам.