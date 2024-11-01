В Могилеве грузчик украл у приятеля цепочку с кулоном и подарил своей знакомой

В сообщении говорится, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 44-летний местный житель, рассказавший, что у него украли телефон и ювелирное украшение. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен приятель заявителя — 44-летний грузчик, причем ранее проблем с законом не имевший. Они встретились и вместе употребляли алкогольные напитки.