В Могилеве грузчик украл у приятеля цепочку с кулоном и подарил своей знакомой

Житель Могилева украл у приятеля цепочку с кулоном и подарил ее своей знакомой. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении говорится, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 44-летний местный житель, рассказавший, что у него украли телефон и ювелирное украшение. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен приятель заявителя — 44-летний грузчик, причем ранее проблем с законом не имевший. Они встретились и вместе употребляли алкогольные напитки.
В пресс-службе ведомства пояснили, что мужчина в какой-то момент забрал из кармана куртки знакомого ценные вещи, а позднее разбудил его и довел до дома.
«Телефон он оставил для личного пользования, а цепочку с кулоном подарил знакомой женщине», — добавили в милиции.
Следователи завели уголовное дело в отношении фигуранта.
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