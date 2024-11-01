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В Могилеве грузчик украл у приятеля цепочку с кулоном и подарил своей знакомой

Житель Могилева украл у знакомого телефон и ювелирное украшение.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева украл у приятеля цепочку с кулоном и подарил ее своей знакомой. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В сообщении говорится, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 44-летний местный житель, рассказавший, что у него украли телефон и ювелирное украшение. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен приятель заявителя — 44-летний грузчик, причем ранее проблем с законом не имевший. Они встретились и вместе употребляли алкогольные напитки.

В пресс-службе ведомства пояснили, что мужчина в какой-то момент забрал из кармана куртки знакомого ценные вещи, а позднее разбудил его и довел до дома.

«Телефон он оставил для личного пользования, а цепочку с кулоном подарил знакомой женщине», — добавили в милиции.

Следователи завели уголовное дело в отношении фигуранта.

Ранее в Минске две преподавательницы лишились 240 000 рублей, пообщавшись с «начальником» в мессенджере: «Написал пользователь с личными данными и фото профиля как у ректора вуза».

Мы писали, что в Минске пенсионер перевел 18 000 рублей знакомой из интернета, которая оказалась парнем: «Всего совершил 141 перевод».

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Дмитриевскую Родительскую субботу 2 ноября, которую называют Дедовой.