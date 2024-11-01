Омичка перевела на безопасный счёт более 2 млн рублей

УМВД России по Омской области сообщает, что омичка доверилась мошенникам и лишилась более 2 млн рублей.
Омичка рассказала, что сначала ей написали из «Росреестра» и попросили код из сообщения. Позже омичке сообщили, что некто взломал её аккаунт на «Госуслугах» и пытается взять кредиты от её имени. Следующим этапом обмана стал звонок от «сотрудника Центрального банка», который заявил, что все средства надо перевести на «безопасный счёт». Омичка поверила мошенникам и потеряла 2 145 000 рублей.
Ранее мы сообщали об обмане 11-летнего мальчика. Ночью в соцсетях школьник наткнулся на рекламу игры «Угадай блогера». После успешного прохождения заданий ему сообщили о доступных «блогеркоинах», которые можно перевести в рубли. Школьник заинтересовался предложением, а незнакомец попросил предоставить реквизиты и фотографии банковских карт родителей.