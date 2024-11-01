Житель Месягутово избил до смерти бывшую сожительницу, но предстанет перед судом только 11 лет спустя

В Башкирии местный житель предстанет перед судом за избиение до смерти бывшей сожительницы, которое он совершил 11 лет назад. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Все случилось зимой 2013 года. 24 февраля в полицию обратилась женщина, она рассказала, что ее дочь уже более суток не выходит на связь. Спустя два дня тело дочери обнаружат возле моста села Месягутово. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Убийцу тогда найти не удалось.
В нынешнем году следователи, криминалисты и оперативники повторно изучили все материалы. Было решено снова допросить свидетелей, в том числе проверить бывшего сожителя потерпевшей. 11 лет назад он сообщил, что о смерти женщины ничего не знает.
Во время повторного допроса один из свидетелей сознался, что видел, как сожитель покойной незадолго до трагедии избил ее, однако не сообщил об этом раньше, поскольку его с мужчиной связывала дружба.
Спустя время удалось добыть доказательства причастности к смерти потерпевшей ее сожителя. Согласно версии следствия, ночью 24 февраля 2013 между мужчиной и его сожительницей во дворе дома вспыхнула ссора из-за систематического злоупотребления тем спиртным.
— В результате он схватил женщину за голову, ударил ею о землю и уехал с другом продолжать распивать спиртные напитки. Смерть женщины наступила спустя непродолжительное время недалеко от случившегося, — сообщают прокуратура и СК.
На мужчину завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы дела направлены в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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