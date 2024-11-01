Омичка с 36 приводами украла с сожителем куртки и пальто на 40 тыс

Омичка вместе с сожителем отправились в магазин верхней одежды, где в результате «охоты» пропали шесть мужских курток и пальто. Позже выяснилось, что женщина уже 36 раз привлекалась к уголовной ответственности за подобные деяния, а ее сожитель — 12.