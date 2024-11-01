Омичка с 36 приводами украла с сожителем куртки и пальто на 40 тыс

Омичка вместе с сожителем отправились в магазин верхней одежды, где в результате «охоты» пропали шесть мужских курток и пальто. Позже выяснилось, что женщина уже 36 раз привлекалась к уголовной ответственности за подобные деяния, а ее сожитель — 12.
Полицейские задержали 45-летнюю женщину и ее 52-летнего возлюбленного в Советском округе. Оперативники выяснили, что украденные вещи они продали случайным знакомым, а все деньги с продажи потратили. Общий ущерб составил чуть более 41 тыс. рублей.
На пару омичей завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Ранее мы писали, что омичу стало холодно, и он украл из магазина шапку.