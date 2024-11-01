Следователи начали проверку после пропажи двух детей в Ростовской области

В Ростовской области после пропажи двух детей начали проверку. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба СУ СК России по донскому региону.
Напомним, речь идет о детях 11 и 13 лет (ориентировка ранее публиковалась на сайте «КП — Ростов-на-Дону»). Брат и сестра 31 октября 2024 года ушли из дома и все еще не вернулись.
— Поступила информация о безвестном исчезновении детей в Батайске. Сейчас проводится процессуальная проверка, — информируют в СК.
Следователи работают вместе с сотрудниками полиции, ведутся активные поиски.