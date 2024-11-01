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В Курганской области силовики накрыли нарколабораторию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) накрыли нарколабораторию, принадлежащую членам ОПГ Катайчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Источник: Виталий Невар/ТАСС

По информации пресс-службы, информацию о подпольной нарколаборатории получили по производству синтетических наркотиков получили сотрудники органов безопасности. Были установлены участники ОПГ, планировавшие наладить бесконтактный сбыт наркотических веществ.

«В нарколаборатории с поличным задержали троих жителей города Кургана. У задержанных изъят мефедрон массой более 1,1 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества», — поделились в ведомстве.

Отмечается, что нарколаборатория находилась в селе Большое Чаусово. В отношении задержанных членов ОПГ возбуждено уголовное дело, им грозит пожизненное лишение свободы.

До этого спецназ ликвидировал нарколабораторию в Московской области. Сотрудники Росгвардии при поддержке ОМОНа «Меч» задержали подозреваемых в организации лаборатории по изготовлению запрещенных веществ на территории области.

ФСБ