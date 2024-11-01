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В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет, есть погибшие

Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Чистопольском районе легковое авто опрокинулось в кювет, в результате чего пассажир погиб, а водитель получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

«1 ноября в селе Данауровка Чистопольского района 38-летний водитель автомобиля LADA, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Чистополя, а его 48-летний пассажир скончался на месте», — говорится в сообщении.

Оба не были пристегнуты ремнями безопасности, что, как отметили в ГАИ, снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП.

Напомним, на трассах Татарстана из-за снегопада начали возникать пробки.

ГИБДД