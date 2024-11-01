В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет, есть погибшие

Сегодня в Чистопольском районе легковое авто опрокинулось в кювет, в результате чего пассажир погиб, а водитель получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
«1 ноября в селе Данауровка Чистопольского района 38-летний водитель автомобиля LADA, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Чистополя, а его 48-летний пассажир скончался на месте», — говорится в сообщении.
Оба не были пристегнуты ремнями безопасности, что, как отметили в ГАИ, снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП.
Напомним, на трассах Татарстана из-за снегопада начали возникать пробки.