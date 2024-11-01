В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет, есть погибшие

«1 ноября в селе Данауровка Чистопольского района 38-летний водитель автомобиля LADA, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Чистополя, а его 48-летний пассажир скончался на месте», — говорится в сообщении.