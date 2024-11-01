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Пьяный крымчанин изувечил кошку

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Сакском районе местный житель изувечил кошку, якобы пытаясь спасти ее. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, информация о жестоком обращении с животным появилась в социальной сети. Местные жители села Штормовое пожаловались на мужчину за жестокое обращение с животным.

Попавший под подозрение ранее судимый 26-летний местный житель признал свою вину. Злоупотребляющий спиртным молодой человек сообщил, что, заметив на стройке кошку с больной лапой, решил избавить ее от заражения, лишив конечности.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до ареста на полгода.

Крымские правоохранители ежегодно принимают до восьми заявлений по фактам жестокого обращения с животными, с 2020 года заведено более трех десятков уголовных дел, сообщили ранее в полиции Крыма.

Как поясняют в МВД, за жестокое обращение с животными предусмотрены также административные штрафы — от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 — для должностных и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц.