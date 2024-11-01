Пьяный крымчанин изувечил кошку

По данным ведомства, информация о жестоком обращении с животным появилась в социальной сети. Местные жители села Штормовое пожаловались на мужчину за жестокое обращение с животным.
Попавший под подозрение ранее судимый 26-летний местный житель признал свою вину. Злоупотребляющий спиртным молодой человек сообщил, что, заметив на стройке кошку с больной лапой, решил избавить ее от заражения, лишив конечности.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до ареста на полгода.
Крымские правоохранители ежегодно принимают до восьми заявлений по фактам жестокого обращения с животными, с 2020 года заведено более трех десятков уголовных дел, сообщили ранее в полиции Крыма.
Как поясняют в МВД, за жестокое обращение с животными предусмотрены также административные штрафы — от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 — для должностных и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц.