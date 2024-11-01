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Ангарчанка отправится в колонию за убийство собутыльника во время застолья

Ангарский городской суд вынес приговор 36-летней женщине, обвиняемой в убийстве. Она зарезала собутыльника во время застолья. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: ТК Город

Трагедия разыгралась в Ангарске в апреле этого года. Женщина у себя дома с мужем и двумя его приятелями распивала спиртное. В какой-то момент супруг женщины и один из его друзей ушли спать, хозяйка же продолжила распивать алкоголь с оставшимся мужчиной. Через некоторое время между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки хозяйка схватила нож и нанесла оппоненту несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В попытке скрыть содеянное, злоумышленница перетащила тело потерпевшего в ванную комнату, помыла полы и отправилась спать. Супруг подсудимой обнаружил убитого на следующий день и вызвал полицию, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.