Ангарчанка отправится в колонию за убийство собутыльника во время застолья

Трагедия разыгралась в Ангарске в апреле этого года. Женщина у себя дома с мужем и двумя его приятелями распивала спиртное. В какой-то момент супруг женщины и один из его друзей ушли спать, хозяйка же продолжила распивать алкоголь с оставшимся мужчиной. Через некоторое время между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки хозяйка схватила нож и нанесла оппоненту несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.