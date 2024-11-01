В красноярских Черемушках подросток избил сверстницу

Как стало известно sibnovosti.ru о причинах подросткового конфликта, подруга пострадавшей девушки, якобы, распространяла нехорошие слухи о парне. Тот пытался узнать, кто его очерняет, но безуспешно. Судя по видео, у подростка сдали нервы: он дважды ударил собеседницу, не желающую выдавать знакомую, кулаком по голове. После этого разговор продолжился. А завершился он тем, что парень схватил сверстницу за волосы и протащил ее несколько метров по асфальту, а затем удалился. По данным коллег, сейчас полиция проводит проверку по этому случаю, хотя от его участников заявлений не поступало.