Компания с травматами напала на подростков на детской площадке в Самаре

«В соцмедиа сообщается, что в Самаре группа лиц, вооруженные травматическим оружием, напали на подростков на детской площадке и избили их», — сообщает СУ СК России.
По словам пострадавших, все произошло в сентябре. Одному из подростков написал молодой человек девочки из параллельного класса и предложил встретиться и поговорить. «Стрелка» состоялась на детской площадке. Как сообщает Lenta.ru, подростки пришли туда втроем, а их оппоненты — 12 человек от 17 до 20 лет — приехали на машине, прихватив с собой травматическое оружие.
Один из прибывших на авто выстрелил в воздух из травмата, после чего вся группа напала на школьников. Драка закончилась, когда из подъезда расположенного рядом дома вышла пожилая женщина и пригрозила вызвать полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование произошедшего взял на свой контроль глава СК России Александр Бастрыкин.