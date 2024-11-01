Компания с травматами напала на подростков на детской площадке в Самаре

По словам пострадавших, все произошло в сентябре. Одному из подростков написал молодой человек девочки из параллельного класса и предложил встретиться и поговорить. «Стрелка» состоялась на детской площадке. Как сообщает Lenta.ru, подростки пришли туда втроем, а их оппоненты — 12 человек от 17 до 20 лет — приехали на машине, прихватив с собой травматическое оружие.