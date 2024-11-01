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Компания с травматами напала на подростков на детской площадке в Самаре

САМАРА, 1 ноября, ФедералПресс. Глава СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения на подростков в Самаре.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В соцмедиа сообщается, что в Самаре группа лиц, вооруженные травматическим оружием, напали на подростков на детской площадке и избили их», — сообщает СУ СК России.

По словам пострадавших, все произошло в сентябре. Одному из подростков написал молодой человек девочки из параллельного класса и предложил встретиться и поговорить. «Стрелка» состоялась на детской площадке. Как сообщает Lenta.ru, подростки пришли туда втроем, а их оппоненты — 12 человек от 17 до 20 лет — приехали на машине, прихватив с собой травматическое оружие.

Один из прибывших на авто выстрелил в воздух из травмата, после чего вся группа напала на школьников. Драка закончилась, когда из подъезда расположенного рядом дома вышла пожилая женщина и пригрозила вызвать полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование произошедшего взял на свой контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

СК