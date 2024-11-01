В Ростове-на-Дону двое мужчин обокрали бойца СВО на 3,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону двое «серых таксистов» украли у бойца СВО 3,5 млн рублей. Предварительно, злоумышленники встретили участника специальной операции около госпиталя. Мужчина рассказал, что выписался после лечения и собирается отправиться домой, в Кемерово.
Тогда преступники предложили бойцу довезти его в родные края. По пути военный уснул в машине, а очнулся уже в больнице без личных вещей. Также с его банковского счета пропали деньги.
Позже, по данным МВД, выяснилось, что грабеж совершили жители Ставропольского края, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».