Бастрыкин потребовал доклад о практиках гуру из Ставрополья

В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что в Сети тиражируются обращения к главе ведомства с просьбой обратить внимание на блогера из Ставрополья, который склонял последовательниц к совершению действий сексуального характера.
В следственном управлении Ставропольского края ранее проводилась процессуальная проверка по жалобам на «курсы саморазвития» и их организатора. Доклад об итогах проверочных мероприятий передадут в центральный аппарат СКР. Ранее сообщалось, что с просьбой провести проверку в отношении гуру к главе СКР обращалась депутат ГД Ксения Горячева.
О блогере с 1,5 млн подписчиков, работающего под псевдонимом Имрам Крийя, рассказала Ксения Собчак. По словам журналистки, экс-последовательницы Мусаханова утверждают, что гуру совершал над ними сексуальное насилие. Утверждалось, что среди пострадавших от действий блогера были несовершеннолетние.