Бастрыкин потребовал доклад о практиках гуру из Ставрополья

В следственном управлении Ставропольского края ранее проводилась процессуальная проверка по жалобам на «курсы саморазвития» и их организатора. Доклад об итогах проверочных мероприятий передадут в центральный аппарат СКР. Ранее сообщалось, что с просьбой провести проверку в отношении гуру к главе СКР обращалась депутат ГД Ксения Горячева.