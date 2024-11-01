Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о практиках гуру из Ставрополья

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки деятельности блогера из Ставропольского края. Участницы курсов саморазвития, которые организовал Имрам Крийя (настоящее имя — Имран Мусаханов), пожаловались на сексуальное насилие с его стороны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что в Сети тиражируются обращения к главе ведомства с просьбой обратить внимание на блогера из Ставрополья, который склонял последовательниц к совершению действий сексуального характера.

В следственном управлении Ставропольского края ранее проводилась процессуальная проверка по жалобам на «курсы саморазвития» и их организатора. Доклад об итогах проверочных мероприятий передадут в центральный аппарат СКР. Ранее сообщалось, что с просьбой провести проверку в отношении гуру к главе СКР обращалась депутат ГД Ксения Горячева.

О блогере с 1,5 млн подписчиков, работающего под псевдонимом Имрам Крийя, рассказала Ксения Собчак. По словам журналистки, экс-последовательницы Мусаханова утверждают, что гуру совершал над ними сексуальное насилие. Утверждалось, что среди пострадавших от действий блогера были несовершеннолетние.

СК
расследование