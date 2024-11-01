Глава Башкирии провел заседание по защите предприятий от атак БПЛА

Сегодня, 1 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Об этом рассказала пресс-служба руководителя республики.
На повестке мероприятия была защита промышленных объектов от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. В заседании приняли участие представители силовых структур, министерств и ведомств республики, а также руководители крупных промышленных предприятий.
Хабиров отметил, что, вчера, 31 октября, три беспилотника атаковали уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса. Первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из промышленных установок, а два других упали за территорией объектов. Жертв и разрушений не было, а предприятия функционируют в штатном режиме.
Глава Башкирии обратил внимание на то, что сформированная комбинированная система обороны, задействование средств наблюдения и защиты показали свою эффективность.
— В то же время важно и впредь обеспечивать предприятия и организации устойчивой и надежной защитой. Необходимо обсудить дополнительные меры по повышению уровня защищенности нашей промышленности, — заявил Хабиров.
Руководитель республики также сообщил, что накануне во время атаки БПЛА региональные оперативные службы своевременно отреагировали на ситуацию и выполнили возложенные на них задачи.
Хабиров поблагодарил руководителей предприятий за работу по защите важных промышленных объектов от террористических атак.
— Ваша задача — принять для этого все необходимые меры. Республика, безусловно, готова оказать поддержку в этой части, — сказал глава.
Участники заседания рассмотрели обстоятельства случившейся атаки БПЛА и обсудили предложения по повышению безопасности промышленных предприятий.
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