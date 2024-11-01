Глава Башкирии провел заседание по защите предприятий от атак БПЛА

Хабиров отметил, что, вчера, 31 октября, три беспилотника атаковали уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса. Первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из промышленных установок, а два других упали за территорией объектов. Жертв и разрушений не было, а предприятия функционируют в штатном режиме.