В Челябинске после ДТП с погибшими парнем и девушкой возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В областном полицейском Главке уточнили, что правоохранители детально изучат причины и обстоятельства случившегося смертельного дорожно-транспортного происшествия. Специалисты проведут комплексную экспертизу, включая видеотехническую и судебно-медицинскую.