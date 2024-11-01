В Челябинске после ДТП с погибшими парнем и девушкой возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В областном полицейском Главке уточнили, что правоохранители детально изучат причины и обстоятельства случившегося смертельного дорожно-транспортного происшествия. Специалисты проведут комплексную экспертизу, включая видеотехническую и судебно-медицинскую.
Напомним, что авария произошла поздним вечером 31 октября на перекрестке улиц Машиностроителей и Нахимова. Под бензовоз «Мерседес» влетела «Приора». Как ранее сообщали в полиции, грузовик не уступил дорогу легковушке.
В результате ДТП два пассажира «Лады» оказались в больнице, а водитель-мужчина и пассажир-девушка погибли на месте аварии.