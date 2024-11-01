В Самарской области вазовская легковушка улетела в кювет утром 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Самарской области примерно в 08:17 произошло ДТП на автодороге Кинель — Богатое — Борское. На месте происшествия работали четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 117, а также сотрудники Госавтоинспекции и медики.