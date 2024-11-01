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В Самарской области вазовская легковушка улетела в кювет утром 1 ноября

Водителю ВАЗ 2107 понадобилась помощь медиков после съезда в кювет на трассе в Самарской области.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В пятницу, 1 ноября, в Самарской области примерно в 08:17 произошло ДТП на автодороге Кинель — Богатое — Борское. На месте происшествия работали четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 117, а также сотрудники Госавтоинспекции и медики.

«Прибывшие пожарные-спасатели установили, что произошел съезд в кювет легкового автомобиля ВАЗ 2107», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В результате аварии пострадал водитель вазовской легковушки. Сотрудники пожарно-спасательной службы провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумулятор автомобиля, стабилизировали транспортное средство и помогли переместить пострадавшего в машину скорой помощи.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.