В Самарской области вазовская легковушка улетела в кювет утром 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Самарской области примерно в 08:17 произошло ДТП на автодороге Кинель — Богатое — Борское. На месте происшествия работали четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 117, а также сотрудники Госавтоинспекции и медики.
«Прибывшие пожарные-спасатели установили, что произошел съезд в кювет легкового автомобиля ВАЗ 2107», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
В результате аварии пострадал водитель вазовской легковушки. Сотрудники пожарно-спасательной службы провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумулятор автомобиля, стабилизировали транспортное средство и помогли переместить пострадавшего в машину скорой помощи.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.