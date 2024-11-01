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Два новых эпизода появились в деле главы новосибирской корпорации развития

Эту информацию подтвердили в региональной прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

В деле гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова появились два новых эпизода. Напомним, его обвиняют в получении взяток.

— Всего у него четыре эпизода: три по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки. — Прим. ред.) и один по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки. — Прим. ред.), — прокомментировали корреспонденту КП-Новосибирск в региональной прокуратуре.

Первое уголовное дело в отношении Зырянова возбудили в июне этого года. По версии следствия, глава корпорации развития региона и руководитель «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. В июле в отношении Зырянова возбудили второе уголовное дело за получение взятки в 3 миллиона рублей.