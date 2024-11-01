Два новых эпизода появились в деле главы новосибирской корпорации развития

Первое уголовное дело в отношении Зырянова возбудили в июне этого года. По версии следствия, глава корпорации развития региона и руководитель «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. В июле в отношении Зырянова возбудили второе уголовное дело за получение взятки в 3 миллиона рублей.