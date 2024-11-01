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Пьяный челябинец угнал две машины и попал в ДТП

В Металлургическом районе Челябинска гражданин в состоянии алкогольного опьянения совершил угон двух автомобилей. Один из них позднее обнаружили на месте ДТП.

В правоохранительные органы обратились два жителя Челябинска. Они оба сообщили об угоне своих транспортных средств — машин ВАЗ-21099 и ВАЗ-2111. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что оба преступления совершил один и тот же человек.

Угонщика обнаружили сотрудники ДПС на месте аварии. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулём одной из разыскиваемых машин. Как выяснилось позднее, мужчина 1984 года рождения ранее уже был судим.

По версии правоохранителей, задержанный гражданин, используя отвёртку, проник в первую машину, смог её завести инструментом и поехал в сторону своего дома. Через некоторое время он решил пересесть в другой автомобиль. Аналогичным образом он вскрыл замок двери второй машины и завёл её. Доехать до жилища ему так и не удалось — он попал в ДТП, на месте которого его задержали сотрудники ГАИ.

Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное завладение транспортом без цели хищения (статья 166 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.