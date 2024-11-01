Пьяный челябинец угнал две машины и попал в ДТП

По версии правоохранителей, задержанный гражданин, используя отвёртку, проник в первую машину, смог её завести инструментом и поехал в сторону своего дома. Через некоторое время он решил пересесть в другой автомобиль. Аналогичным образом он вскрыл замок двери второй машины и завёл её. Доехать до жилища ему так и не удалось — он попал в ДТП, на месте которого его задержали сотрудники ГАИ.