«Бил по лицу и пневматическим пистолетом». Минчанин хотел выбить из друга долг 35 тысяч долларов

В Минске мужчина избил бывшего друга, пытаясь выбить из него долг в 35 тысяч долларов. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Выяснилось, что несколько лет минчанка одалживала крупные суммы знакомому. Но со временем он перестал возвращать долги, и сумма выросла до 35 тысяч долларов. О долге женщина рассказала бывшему сожителю, чтобы тот «по-мужски» поговорил с ним.
В августе 32-летний минчанин выпивал вместе с друзьями и вспомнил просьбу женщины. Мирным способом до этого договориться с бывшим другом у него не получилось, и он решил встретиться с должником на одной из минских автомоек.
На разговор фигурант приехал пьяным и с друзьями. Разговор с «кредитором» быстро перерос в конфликт, чтобы не привлекать внимание они сели в машину. Но в салоне мужчина стал бить бывшего друга, нанося ему удары по лицу и пневматическим пистолетом.
«Коллекторы» пригрозили, что вывезут мужчину за город. Поэтому минчанин, когда машина остановилась на светофоре, выбежал из авто, добрался домой и позвонил в милицию.
В разговоре со следователями женщина, одолжившая деньги, сказала, что попросила бывшего возлюбленного только поговорить с фигурантом, но не применять физическую расправу. Сам минчанин признал свою вину лишь частично, но заявил, что бывший друг крайне непорядочный человек и явный лжец. А пневматику он взял только для устрашения, не собираясь стрелять в него.
Потерпевший вернуть долг так и не смог, заявив, что его партнер забрал деньги и не выходит на связь.
Минчанину, выбивавшему долги инкриминируют принуждение к выполнению договорных обязательств, уплате долга под угрозой применения насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.3 ст. 384 Уголовного кодекса Беларуси). Уголовное дело находится в суде.
Тем временем 21-летний житель Кировского района попал в глаз первокурснице колледжа, выстрелив из пневматического оружия: «Закрыла лицо руками и закричала».