«Бил по лицу и пневматическим пистолетом». Минчанин хотел выбить из друга долг 35 тысяч долларов

В разговоре со следователями женщина, одолжившая деньги, сказала, что попросила бывшего возлюбленного только поговорить с фигурантом, но не применять физическую расправу. Сам минчанин признал свою вину лишь частично, но заявил, что бывший друг крайне непорядочный человек и явный лжец. А пневматику он взял только для устрашения, не собираясь стрелять в него.