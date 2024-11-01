Дело о смертельном наезде на пешехода в Калининграде добралось до суда

Фигурантом дела является 33-летний горожанин, который 13 августа 2024 года около 22 часов в состоянии наркотического опьянения на «Мерседесе» выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов на улице Черняховского.
В результате ДТП погибла 51-летняя жительница Хабаровска, ее супругу и другой прохожей причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. В ходе расследования обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, однако давать показания по обстоятельствам происшествия отказался.
Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.