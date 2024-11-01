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Водитель «Нивы» не справился с управлением и погиб на трассе в Иркутском районе

Отечественное авто столкнулось с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария, унесшая жизнь человека, произошла вечером 31 октября в Иркутском районе. Случилось все на 27 километре автодороги «Иркутск — Усть-Орда — Жигалово». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика «ФАВ» ехал со стороны поселка Усть-Ордынский в направлении областного центра. По пути столкнулся с «Нивой», которая перевернулась прямо на проезжей части. Известно, что водитель не совладал с управлением.

Правоохранители начали проверку. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

— В дорожно-транспортном происшествии водитель отечественного авто скончался от полученных травм еще до приезда бригады врачей, — рассказывают в Госавтоинспекции.

Сейчас стражи порядка разбираются в произошедшем, после чего дадут правовую оценку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три дома загорелись в Иркутской области из-за несоблюдения правил безопасности при проведении сварочных работ.