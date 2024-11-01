Водитель «Нивы» не справился с управлением и погиб на трассе в Иркутском районе

По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика «ФАВ» ехал со стороны поселка Усть-Ордынский в направлении областного центра. По пути столкнулся с «Нивой», которая перевернулась прямо на проезжей части. Известно, что водитель не совладал с управлением.