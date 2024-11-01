Муж и жена получили по 5 лет тюрьмы за кражу 153 тонны зерновых под Хотимском

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к 5 годам заключения со штрафами 400 и 300 базовых величин (16 тысяч и 12 тысяч белорусских рублей) с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. Но при этом им была назначена отсрочка исполнения основного наказания на 3 года (ч.2 ст. 77 Уголовного кодекса Беларуси).