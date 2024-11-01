Муж и жена получили по 5 лет тюрьмы за кражу 153 тонны зерновых под Хотимском

В Хотимском районе муж и жена на пару украли свыше 153 тонн зерновых и масличных культур, рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Так, в совершении преступления обвинили двух бывших руководителей аграрного предприятия. Установлено, что обвиняемые, муж и жена, работая на руководящих должностях в организации, с июля по август 2023-го украли свыше 153 тонн зерновых и масличных культур. Ущерб составил 62 тысячи белорусских рублей.
Фигурантам инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере (ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Во время предварительного следствия ущерб был полностью возмещен.
Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к 5 годам заключения со штрафами 400 и 300 базовых величин (16 тысяч и 12 тысяч белорусских рублей) с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. Но при этом им была назначена отсрочка исполнения основного наказания на 3 года (ч.2 ст. 77 Уголовного кодекса Беларуси).
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