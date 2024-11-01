Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Иркутском районе

Дорожный инцидент произошел вчера вечером на 27-м километре автомобильной дороги «Иркутск-Усть-Орда-Жигалово». 39-летний водитель грузовика «ФАВ», следуя со стороны посёлка Усть-Ордынского в направлении Иркутска, врезался в «Ниву», водитель которой не справился с управлением и перевернулся на проезжей части.