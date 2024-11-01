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Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Иркутском районе

Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Иркутском районе. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутска.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Дорожный инцидент произошел вчера вечером на 27-м километре автомобильной дороги «Иркутск-Усть-Орда-Жигалово». 39-летний водитель грузовика «ФАВ», следуя со стороны посёлка Усть-Ордынского в направлении Иркутска, врезался в «Ниву», водитель которой не справился с управлением и перевернулся на проезжей части.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего, после чего будет дана правовая оценка.