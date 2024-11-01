Замначальника отдела МВД задержали в аэропорту Сочи

Сотрудники собственной безопасности транспортной полиции проводят мероприятия для установления обстоятельств инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. «В настоящее время оперативниками собственной безопасности транспортной полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.