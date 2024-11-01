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Замначальника отдела МВД задержали в аэропорту Сочи

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали заместителя начальника отдела МВД России в аэропорту Сочи по подозрению в организации контрабанды. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Задержан заместитель начальника отдела МВД России в аэропорту Сочи. Подозревается в организации контрабанды телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов» — сообщил собеседник агентства.

Сотрудники собственной безопасности транспортной полиции проводят мероприятия для установления обстоятельств инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. «В настоящее время оперативниками собственной безопасности транспортной полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.