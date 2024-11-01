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В Башкирии живет 1,9 млн мужчин

В Башкирии посчитали мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько мужчин живет в Башкирии. Согласно данным республиканских статистиков, в республике проживает 1,921 млн представителей мужского пола, что является меньше половины всего населения (47,3%).

В Башстате уточнили, что 61,3% мужчин живут в городе, в сельской местности — 38,7%. Живет мужское население куда меньше, чем женское: 67,67 лет против 78,83 лет.

В составе занятого населения в экономике 53,5% составляют мужчины. Средний возраст работающего мужчины — 41 год.

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