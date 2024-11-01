В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда

Как рассказала Лебедева, девушка по имени Забава вместе со своим молодым человеком по имени Стас, который ранее состоял в ЧВК «Вагнер» и был судим, в сентябре приехали из Туапсе в Петербург, чтобы договориться о свадьбе. Во время прогулки на Васильевском острове мужчине показалось, что они встретили бывшего ухажера девушки.