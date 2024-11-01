В Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда

Как рассказала Лебедева, девушка по имени Забава вместе со своим молодым человеком по имени Стас, который ранее состоял в ЧВК «Вагнер» и был судим, в сентябре приехали из Туапсе в Петербург, чтобы договориться о свадьбе. Во время прогулки на Васильевском острове мужчине показалось, что они встретили бывшего ухажера девушки.
«Мужчина достал из шорт муляж гранаты, чтобы объяснить “бывшему”, что Забава занята. Возник конфликт, а потом Стас понял, что обознался. Вроде как конфликт был исчерпан, но тут подъехала полиция… Стаса отпустили, у него-то муляж, а вот у Забавы нашли 88 граммов кокаина», — пояснила Лебедева.
По ее словам, девушка стала фигуранткой дела о покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Василеостровский районный суд провел первое заседание по этому делу в четверг.
«Стаса допрашивали в качестве свидетеля. При допросе мужчина вспомнил, из-за чего, собственно, оказался в Санкт-Петербурге… и… прямо в процессе сделал Забаве предложение… Забава заплакала и закивала головой, очевидно, согласилась», — рассказала глава судебной пресс-службы.
«Романтичнее предложения руки и сердца в Санкт-Петербурге может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга. Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике», — добавила Лебедева.