В Омске осудили полицейских, избивших местного жителя

Суд установил, что 14 сентября 2022 года трое участковых, не имея оснований для задержания, ворвались в поселке Любинский в дом местного жителя, с применением силы усадили его в служебный автомобиль и привезли в пункт полиции. Там они его избили, после чего вывезли за пределы населенного пункта и нанесли множество ударов руками и ногами. После этого мужчина в тяжелом состоянии был брошен без верхней одежды и обуви на улице. На следующий день его обнаружила соседка, которая сообщила родственникам пострадавшего о произошедшем.