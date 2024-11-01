В Омске осудили полицейских, избивших местного жителя

«Полицейские получили от семи до восьми лет колонии строгого режима. Следователь приговорена к трем с половиной годам условно», — сказала Болдинова. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и нанесении тяжелого вреда здоровью.
Суд установил, что 14 сентября 2022 года трое участковых, не имея оснований для задержания, ворвались в поселке Любинский в дом местного жителя, с применением силы усадили его в служебный автомобиль и привезли в пункт полиции. Там они его избили, после чего вывезли за пределы населенного пункта и нанесли множество ударов руками и ногами. После этого мужчина в тяжелом состоянии был брошен без верхней одежды и обуви на улице. На следующий день его обнаружила соседка, которая сообщила родственникам пострадавшего о произошедшем.
15 сентября участковые, чтобы избежать наказания, с помощью угроз и обещаний вознаграждения уговорили двух местных жителей дать ложные показания о своей причастности к избиению. Следователь ОМВД по Любинскому району, которая сговорилась с коллегами, сфальсифицировала доказательства. Позднее мужчины в ходе допроса следователем регионального следственного управления признались в оговоре себя.