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В Омске осудили полицейских, избивших местного жителя

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к заключению в колонии строгого режима на сроки от семи до восьми лет трех участковых по Любинскому району Омской области, которые избили местного жителя, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова. Следователь отдела полиции, которая пыталась выгородить коллег, осуждена на три с половиной года условно.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские получили от семи до восьми лет колонии строгого режима. Следователь приговорена к трем с половиной годам условно», — сказала Болдинова. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и нанесении тяжелого вреда здоровью.

Суд установил, что 14 сентября 2022 года трое участковых, не имея оснований для задержания, ворвались в поселке Любинский в дом местного жителя, с применением силы усадили его в служебный автомобиль и привезли в пункт полиции. Там они его избили, после чего вывезли за пределы населенного пункта и нанесли множество ударов руками и ногами. После этого мужчина в тяжелом состоянии был брошен без верхней одежды и обуви на улице. На следующий день его обнаружила соседка, которая сообщила родственникам пострадавшего о произошедшем.

15 сентября участковые, чтобы избежать наказания, с помощью угроз и обещаний вознаграждения уговорили двух местных жителей дать ложные показания о своей причастности к избиению. Следователь ОМВД по Любинскому району, которая сговорилась с коллегами, сфальсифицировала доказательства. Позднее мужчины в ходе допроса следователем регионального следственного управления признались в оговоре себя.