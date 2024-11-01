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В Омской области грузовой состав сбил женщину

ЧП произошло на станции Марьяновка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 ноября, на железнодорожной станции Марьяновка грузовой поезд сбил женщину. О ЧП сообщили в транспортной полиции. Пострадавшая получила смертельные травмы.

Как установили сотрудники транспортной полиции 59-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом и не рассчитала время.

«Собранные материалы будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в транспортной полиции.