Пьяный белорус угнал машину и приехал к милиционерам в Дрогичине

Житель Ивановского района угнал машину, чтобы поехать к женщине, а встретился с правоохранителями, передает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, 28-летний житель Ивановского района выпивал вместе с 54-летним знакомым, а потом попросил его отвезти в Дрогичин к возлюбленной. Водитель отказался, так как был выпившим. И тогда собутыльник дождался, пока он уснет, взял ключи от «Мерседеса» и поехал сам.
Однако в Дрогичине на подъезде к дому знакомой женщины его уже встречали милиционеры. Фигуранта будут судить за угон, на него также составлен ряд административных протоколов.
Тем временем минчанин хотел выбить из друга долг 35 тысяч долларов: «Бил по лицу и пневматическим пистолетом».
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