Пьяный белорус угнал машину и приехал к милиционерам в Дрогичине

Так, 28-летний житель Ивановского района выпивал вместе с 54-летним знакомым, а потом попросил его отвезти в Дрогичин к возлюбленной. Водитель отказался, так как был выпившим. И тогда собутыльник дождался, пока он уснет, взял ключи от «Мерседеса» и поехал сам.