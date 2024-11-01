В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур

На задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 20.17 УК РФ, а 30 октября 2024 года по решению Военного гарнизонного суда в комплексе Байконур Российской Федерации было применено административное наказание в виде административного ареста на одни сутки, после чего они были удалены с территории комплекса.