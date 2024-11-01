В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Два туриста из Франции и Германии арестованы на сутки за самовольное проникновение на космодром Байконур, сообщили РИА Новости в пятницу в прокуратуре Кызылординской области на юге Казахстана.
«Сотрудниками Департамента МВД РФ на комплексе “Байконур” задержаны Гийон Аксель Оливье Робер, гражданин Франции, 11.01.2003 года рождения, и Лоренц Юлиан Карл Юрген, гражданин Германии, 27.06.1998 года рождения, за самовольную прогулку по территории космодрома “Байконур”, — говорится в сообщении прокуратуры казахстанского региона, где находится космодром.
В ходе проверки установлено, что граждане Франции и Германии прибыли в Республику Казахстан с целью путешествия и направились осмотреть ракету «Энергия».
На задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 20.17 УК РФ, а 30 октября 2024 года по решению Военного гарнизонного суда в комплексе Байконур Российской Федерации было применено административное наказание в виде административного ареста на одни сутки, после чего они были удалены с территории комплекса.