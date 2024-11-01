Два человека погибли в результате стрельбы в центре Орландо

Ранее полиция Орландо сообщала о выстрелах на севере города 22 октября. Был задержан 16-летний молодой человек, который заявил на допросе, что взял оружие дома, чтобы снять музыкальный клип, но случайно выстрелил из него и ранил человека. Его доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних для разбирательства.