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Два человека погибли в результате стрельбы в центре Орландо

В центре американского города Орландо произошла стрельба, сообщила пресс-служба местной полиции в соцсети Х. Погибли два человека, шесть ранены, написала газета New York Post со ссылкой на начальника полиции Орландо Эрика Смита.

Источник: AP 2024

По данным издания, в центре города накануне отмечали Хэллоуин сотни жителей. По словам Смита, полиция получила сообщения о выстрелах около 1:07 ночи (8:07 мск) на Центральном бульваре и Ориндж-авеню.

В квартале к северу — на Вашингтон-стрит и Ориндж-авеню — тоже прогремели выстрелы.

New York Post уточняет, что стрельба началась в районе, известном своей ночной жизнью, там находится несколько ночных клубов.

Ранее полиция Орландо сообщала о выстрелах на севере города 22 октября. Был задержан 16-летний молодой человек, который заявил на допросе, что взял оружие дома, чтобы снять музыкальный клип, но случайно выстрелил из него и ранил человека. Его доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних для разбирательства.