Два человека погибли в результате стрельбы в центре Орландо

По данным издания, в центре города накануне отмечали Хэллоуин сотни жителей. По словам Смита, полиция получила сообщения о выстрелах около 1:07 ночи (8:07 мск) на Центральном бульваре и Ориндж-авеню.
В квартале к северу — на Вашингтон-стрит и Ориндж-авеню — тоже прогремели выстрелы.
New York Post уточняет, что стрельба началась в районе, известном своей ночной жизнью, там находится несколько ночных клубов.
Ранее полиция Орландо сообщала о выстрелах на севере города 22 октября. Был задержан 16-летний молодой человек, который заявил на допросе, что взял оружие дома, чтобы снять музыкальный клип, но случайно выстрелил из него и ранил человека. Его доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних для разбирательства.