Пять автомобилей столкнулись на Заводском шоссе в Самаре 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, рано утром в Самаре произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Около семи часов утра аварию спровоцировал 37-летний водитель автомобиля LADA Granta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Мужчина ехал со стороны улицы Боярова в сторону улицы Кабельной. Возле дома № 32Б на Заводском шоссе он врезался в стоящий автомобиль Merсedes, — рассказали в пресс-службе.
От удара иномарку с 65-летним водителем отбросило на другую LADA Granta, за рулем которой был 43-летний мужчина, а после этого — на автомобиль Toyota Land Cruiser. Потом уже автомобиль Toyota откинуло на третью LADA Granta с 49-летним водителем.
В ДТП никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.