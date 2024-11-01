Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять автомобилей столкнулись на Заводском шоссе в Самаре 1 ноября

В Самаре попали в ДТП три «Гранты», «Мерседес» и «Тойота» рано утром.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 1 ноября, рано утром в Самаре произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Около семи часов утра аварию спровоцировал 37-летний водитель автомобиля LADA Granta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Мужчина ехал со стороны улицы Боярова в сторону улицы Кабельной. Возле дома № 32Б на Заводском шоссе он врезался в стоящий автомобиль Merсedes, — рассказали в пресс-службе.

От удара иномарку с 65-летним водителем отбросило на другую LADA Granta, за рулем которой был 43-летний мужчина, а после этого — на автомобиль Toyota Land Cruiser. Потом уже автомобиль Toyota откинуло на третью LADA Granta с 49-летним водителем.

В ДТП никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.