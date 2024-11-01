На Западном в Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

Утром 1 ноября на Западном в Ростове-на-Дону столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по фото, одна из машин немного зацепила другую. Серьезных повреждений от удара на транспорте обозначилось.
Предварительно, в аварию попал маршрут № 34 «ГПЗ-10 — Центральный Рынок». Номер второго автобуса неизвестен. По неподтвержденным данным, столкновение произошло на проспекте Коммунистическом.
Информации о пострадавших нет. В Госавтоинспекции происшествие пока не прокомментировали.