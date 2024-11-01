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На Западном в Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

Очевидцы сообщили о ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Утром 1 ноября на Западном в Ростове-на-Дону столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по фото, одна из машин немного зацепила другую. Серьезных повреждений от удара на транспорте обозначилось.

Предварительно, в аварию попал маршрут № 34 «ГПЗ-10 — Центральный Рынок». Номер второго автобуса неизвестен. По неподтвержденным данным, столкновение произошло на проспекте Коммунистическом.

Информации о пострадавших нет. В Госавтоинспекции происшествие пока не прокомментировали.