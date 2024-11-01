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За прошедшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 250 военнослужащих

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих на Курском направлении за прошедшие сутки. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные операции в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово.

ВС РФ смогли отразить шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово. В результате украинские формирования потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 28 850 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 25 единиц инженерной и другой техники.

Сутками ранее ВСУ потеряли на Курском направлении более 300 военнослужащих.