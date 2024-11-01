За прошедшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 250 военнослужащих

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные операции в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово.
ВС РФ смогли отразить шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово. В результате украинские формирования потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 28 850 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 25 единиц инженерной и другой техники.
Сутками ранее ВСУ потеряли на Курском направлении более 300 военнослужащих.