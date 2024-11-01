За прошедшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 250 военнослужащих

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих на Курском направлении за прошедшие сутки. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.